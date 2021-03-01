Экс-главу Серпуховского района Шестуна этапировали в колонию

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО в колонию для отбывания наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Его приговорили к 15 годам колонии, обязали выплатить штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на три года. Также суд удовлетворил гражданский иск Администрации городского округа Серпухов к бывшему чиновнику на сумму 64,5 миллиона рублей.