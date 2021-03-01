Экс-главу Серпуховского района Шестуна этапировали в колонию
Бывшему чиновнику дали 15 лет лишения свободы.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО в колонию для отбывания наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Шестуна этапировали в колонию для дальнейшего отбытия наказания", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Его приговорили к 15 годам колонии, обязали выплатить штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на три года. Также суд удовлетворил гражданский иск Администрации городского округа Серпухов к бывшему чиновнику на сумму 64,5 миллиона рублей.
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