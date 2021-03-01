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СК показал допрос подозреваемого в зверской расправе над семьёй под Нижним Новгородом — видео

В ходе следственных действий также правоохранители изучают дом, где всё произошло.

1 марта 2021, 08:33

Следователи допросили 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Приокского района. На кадрах оперативного видео также показано, как криминалисты осматривают место, где произошла жестокая расправа.

"В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, он задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления", — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Лайф узнал мотив подозреваемого в убийстве семьи в Нижегородской области

Лайф узнал мотив подозреваемого в убийстве семьи в Нижегородской области

Напомним, что тела убитых бабушки, дедушки, невестки и её маленького сына обнаружили вечером в воскресенье, 29 февраля. Тогда по подозрению в причастности к убийству задержали четверых человек. Их автомобиль обнаружили во Владимире.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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