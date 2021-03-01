В России решили создать летающие роем реактивные беспилотники
Их предполагаемая дальность применения — несколько сотен километров.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Для Воздушно-космических сил России разрабатывается многоцелевой беспилотный комплекс "Молния", БПЛА в составе которого будут запускаться роем с самолёта-носителя. Об этом источник сообщил РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе.
"Беспилотники этой системы будут запускаться стаей с самолёта-носителя, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолетами. Также предполагается применение аппаратов комплекса как отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей", — рассказал собеседник агентства.
Заниматься данным проектом будет компания "Кронштадт". В основе комплекса будут малые БПЛА в форм-факторе крылатой ракеты. Их планируется сконструировать с реактивным двигателем, удлинённым фюзеляжем, складывающимся крылом, технологией "стелс" и специальным покрытием. Таким образом, они смогут применяться с различных носителей: самолётов, подвесок и грузовых отсеков.
Предполагается, что беспилотники в составе "Молнии" будут иметь длину 1,5 метра и крыло размахом до 1,2 метра. Их снабдят турбореактивным двигателем скоростью 600–700 километров в час. Дальность применения БПЛА составит несколько сотен километров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не согласился с оценкой эффективности оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", данной премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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