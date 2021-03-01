Толпа противников Пашиняна ворвалась в правительственное здание — видео
Ранее оппозиция Армении предложила премьеру "сделку" по внеочередным выборам, чтобы стабилизировать напряжённую обстановку в стране. Тот, судя по всему, предложение принимать не намерен и созвал своих сторонников на митинг, который должен пройти сегодня.
Толпа противников Пашиняна ворвалась в правительственное здание. Видео © Telegram / ArmVoice
Граждане, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, прорвались в здание третьего корпуса правительства в центре Еревана, где располагается ряд министерств. Видео с места событий расходится в "Телеграме". Участники акции с громкоговорителями и транспарантами заполнили фойе, призывая чиновников и аппаратных сотрудников ведомств и министерств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна.
РИА "Новости" сообщает, что, прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, оппозиционеры покинули здание.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Ранее Лайф сообщал, что оппозиция Армении предложила Пашиняну "сделку" по внеочередным выборам, чтобы стабилизировать напряжённую обстановку в стране. А Пашинян в ответ лишь направил повторное предложение об отставке главы Генштаба Армении.
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