Толпа противников Пашиняна ворвалась в правительственное здание — видео

Граждане, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, прорвались в здание третьего корпуса правительства в центре Еревана, где располагается ряд министерств. Видео с места событий расходится в "Телеграме". Участники акции с громкоговорителями и транспарантами заполнили фойе, призывая чиновников и аппаратных сотрудников ведомств и министерств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна.