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В Кремле не согласны с включением России в список "горячих точек" по ценам на продукты

Дмитрий Песков напомнил, что из-за пандемии коронавируса жители многих стран мира почувствовали снижение доходов.

1 марта 2021, 09:43

В Кремле не согласны с выводами агентства Bloomberg, которое включило Россию в список "горячих точек" по росту цен на продукты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается этой публикации, то мы с ней не согласны, у нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы публикации, неверные", — отметил он.

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Песков напомнил, что из-за пандемии коронавируса жители многих стран мира почувствовали снижение доходов, но в России эта проблема не стоит более остро, чем во всём мире.

Напомним, ранее агентство Bloomberg включило в список "горячих точек" по росту цен на продукты Россию, Турцию, Бразилию, Нигерию и Индию. Минсельхоз, Минпромторг и МЭР ответили на это сообщение — по данным ведомств, оснований для скачкообразного роста цен в РФ нет.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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