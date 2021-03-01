В Кремле не согласны с включением России в список "горячих точек" по ценам на продукты
Дмитрий Песков напомнил, что из-за пандемии коронавируса жители многих стран мира почувствовали снижение доходов.
В Кремле не согласны с выводами агентства Bloomberg, которое включило Россию в список "горячих точек" по росту цен на продукты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается этой публикации, то мы с ней не согласны, у нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы публикации, неверные", — отметил он.
Песков напомнил, что из-за пандемии коронавируса жители многих стран мира почувствовали снижение доходов, но в России эта проблема не стоит более остро, чем во всём мире.
Напомним, ранее агентство Bloomberg включило в список "горячих точек" по росту цен на продукты Россию, Турцию, Бразилию, Нигерию и Индию. Минсельхоз, Минпромторг и МЭР ответили на это сообщение — по данным ведомств, оснований для скачкообразного роста цен в РФ нет.
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