Пашинян отказался от своих слов о "неэффективности" российских "Искандеров"

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о "неэффективности" российского ракетного комплекса "Искандер" были неверны. Пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворгян объяснила высказывание тем, что Пашинян получил ошибочную информацию от своих подчинённых.

"На основе сопоставления имеющихся фактов и данных премьер-министр Армении пришёл к выводу, что он не был должным образом проинформирован об этой ситуации", — сказала Геворгян в беседе с "Арменпресс".

Она подчеркнула, что заявление Пашиняна не имеет никакого отношения к "качеству армяно-российских союзнических отношений" в области военного и военно-промышленного сотрудничества. Тот факт, что российское оружие является одним из лучших в мире, не подлежит сомнению, заключила пресс-секретарь армянского премьера.

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