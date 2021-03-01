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Пашинян отказался от своих слов о "неэффективности" российских "Искандеров"

Армянский премьер заявил, что был неправильно проинформирован.

1 марта 2021, 09:49
<p>Никол Пашинян. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/photos/2656598051327240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան</a></p>

Никол Пашинян. Фото © Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о "неэффективности" российского ракетного комплекса "Искандер" были неверны. Пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворгян объяснила высказывание тем, что Пашинян получил ошибочную информацию от своих подчинённых.

"На основе сопоставления имеющихся фактов и данных премьер-министр Армении пришёл к выводу, что он не был должным образом проинформирован об этой ситуации", — сказала Геворгян в беседе с "Арменпресс".

Она подчеркнула, что заявление Пашиняна не имеет никакого отношения к "качеству армяно-российских союзнических отношений" в области военного и военно-промышленного сотрудничества. Тот факт, что российское оружие является одним из лучших в мире, не подлежит сомнению, заключила пресс-секретарь армянского премьера.

"Очередной ляп": Алиев опроверг заявление Пашиняна об "Искандерах" в Нагорном Карабахе

"Очередной ляп": Алиев опроверг заявление Пашиняна об "Искандерах" в Нагорном Карабахе

Ранее Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление премьер-министра. Позже замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, высмеявший Пашиняна за слова про "Искандеры", был уволен. Накануне армия Армении потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Сам Пашинян назвал заявление Генштаба ВС страны попыткой военного переворота и вывел своих сторонников на площадь у Дома правительства в Ереване.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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