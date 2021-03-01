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В Кремле не стали комментировать решение Собянина оставить Лубянку без памятника

Ранее мэр столицы назвал обсуждение этого вопроса противостоянием людей разных взглядов.

1 марта 2021, 09:47
<p>Фото © Артём Геодакян / ТАСС</p>

Фото © Артём Геодакян / ТАСС

В Кремле воздержались от комментариев по поводу решения мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь без памятника.

"Не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение обсуждения", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Напомним, что вечером 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к горожанам сообщил, что памятник на Лубянке устанавливать не будут. Он указал, что опрос стал превращаться "в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов", и напомнил, что сейчас у москвичей "огромное количество более актуальных тем".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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