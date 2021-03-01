Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России из-за ситуации с Навальным

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали антироссийские санкции по делу блогера Алексея Навального. Сейчас документы отправлены на утверждение министрам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

"Да, только что запущена письменная процедура", — сообщил источник агентства.

Отмечается, что имена тех, кто попадёт в санкционный список, огласят на этой неделе. Ранее Лайф сообщал, что в него могут попасть главы ФСИН, Следственного комитета и других ведомств.

Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.

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