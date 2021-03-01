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Кабмин утвердил новую программу льготных кредитов для бизнеса

Ей смогут воспользоваться те, кто меньше всех восстановился после ограничений.

1 марта 2021, 10:15

Фото © Shutterstock

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о новой программе поддержки предпринимателей — "ФОТ 3.0". Информацию об этом опубликовали на официальном сайте кабмина.

Новая льготная кредитная программа заменит "ФОТ 2.0", действие которой заканчивается в начале апреля 2021 года. Она была очень востребована у малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за коронавирусных ограничений. Но поскольку не все бизнесмены смогли вернуться на докризисный уровень, то было решено продлить программу.

Ставка кредита по программе "ФОТ 3.0" составит 3%. В первом полугодии заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты, а во втором — ежемесячно и равными долями. Размер кредита будет высчитываться исходя из количества сотрудников, но максимальная сумма — 500 миллионов рублей. Ключевое условие — сохранение не менее 90% рабочих мест на время действия кредитного договора.

В числе тех, кто сможет получить помощь, находятся представители небольших и крупных компаний из отраслей, которые восстановились меньше остальных: сфера развлечений, туризма, спорта и культуры, а также ресторанный бизнес. Сроки оформления кредита — с 9 марта по 1 июля 2021 года, на 12 месяцев. Государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности.

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Согласно результатам исследования, проведённого аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, каждая десятая компания из сферы малого и среднего бизнеса вынуждена готовиться к закрытию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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