У россиян выявили 3,5 тысячи мутаций коронавируса

Медики выявили у россиян уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Скворцова пояснила, что все эти мутации так называемые однонуклеотидные, то есть нейтральные и не способные повлиять на течение коронавирусной инфекции. Из них всего семь мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции.