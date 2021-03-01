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У россиян выявили 3,5 тысячи мутаций коронавируса

Подавляющее большинство из них не могут повлиять на течение вируса.

1 марта 2021, 11:05
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Медики выявили у россиян уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян", — отметила она.

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Скворцова пояснила, что все эти мутации так называемые однонуклеотидные, то есть нейтральные и не способные повлиять на течение коронавирусной инфекции. Из них всего семь мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции.

Ранее в Калифорнии обнаружили "дьявольский" штамм коронавируса, который распространяется быстрее остальных. Также в США нашли штамм коронавирусной инфекции, способный снизить эффективность вакцин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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