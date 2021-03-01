У россиян выявили 3,5 тысячи мутаций коронавируса
Подавляющее большинство из них не могут повлиять на течение вируса.
Фото © AP / ТАСС
Медики выявили у россиян уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян", — отметила она.
Скворцова пояснила, что все эти мутации так называемые однонуклеотидные, то есть нейтральные и не способные повлиять на течение коронавирусной инфекции. Из них всего семь мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции.
Ранее в Калифорнии обнаружили "дьявольский" штамм коронавируса, который распространяется быстрее остальных. Также в США нашли штамм коронавирусной инфекции, способный снизить эффективность вакцин.
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