Россиян, у которых в Берлине изъяли троих детей "за Навального", обвинили в нападении на полицейских

Россиянам Юлии и Евгению Зайберт, у которых незаконно отобрали троих малолетних детей в Берлине со словами "Вот тебе за Навального", обвинили в нападении на сотрудников правоохранительных органов и сопротивлении при задержании. Об этом рассказал Лайфу президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей.

Против Юлии обвинения были выдвинуты на основании события, которое произошло 12 декабря прошлого года на восточном вокзале Берлина. По словам женщины, она тогда была задержана из-за отсутствия маски. Второй инцидент касается Евгения. Судя по письму из югендамта, ведомства по делам молодёжи ФРГ, мужчина якобы за час до жёсткого изъятия детей был задержан и доставлен в полицию в "неадекватном состоянии".

При этом Мурей подчеркнул, что в последний раз Евгения замечали пьяным в 2015 году, что не могло стать основанием ни для каких следственных действий хотя бы из-за истечения срока давности правонарушения — трёх лет.

Стали известны и истинные причины доноса соседа семьи, из-за которого забрали детей. По словам Мурея, они связаны со стереотипами о русских, которые якобы много пьют и дерутся. Никаких доказательств неправильных действий родителей у доносчика нет и быть не могло. Дипломат отметил, что действия в отношении российской семьи можно расценивать как возбуждение межнациональной и межрасовой вражды. В ближайшее время супруги намерены подать жалобы о противоправных действиях со стороны полиции и социальной опеки.

"Мы имеем дело как минимум с криминальной составляющей в данном вопросе. Это, по нашему мнению, немаловажный фактор. Как можно понять, и донос, и действия югендамта тоже были неправомерными. Всё это привело к тому, что судья приняла решение, которое фактически изменило/разрушило жизнь семьи Зайберт", — подчеркнул Гарри Мурей.

Напомним, полиция ворвалась в дом русскоязычной семьи, проживающей в Берлине, 8 февраля. Правоохранители развели супругов по разным комнатам и избили, после чего забрали троих детей и увезли в неизвестном направлении. Как позже выяснилось, несовершеннолетних направили в клинику защиты детей. В произошедшее уже вмешалось российское посольство, а вице-спикер Госдумы Пётр Толстой взял ситуацию под личный контроль.

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