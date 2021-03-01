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СМИ: Трамп с женой привились от коронавируса ещё в январе

Какой препарат использовался, не сообщается, но в тот момент одобрено было всего два.

1 марта 2021, 20:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKRR20rgUEQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">melaniatrump.style</a></p>

Фото © Instagram / melaniatrump.style

Бывший президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания привились от коронавируса ещё в январе, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного советника американского экс-лидера.

Отмечается, что вакцинация проходила в Белом доме. Какой препарат использовался, пока не известно, но на момент ухода Трампа 20 января были одобрены вакцины компаний Moderna и Pfizer.

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Псаки заявила, что США пока не будут делиться вакцинами с другими странами

Стоит отметить, что накануне в ходе конференции CPAC в Орландо экс-глава Белого дома призвал сделать прививки всех, особенно республиканцев, которые отнеслись к этому скептически.

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном результате теста на коронавирус у него и супруги Мелании. Ему ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и он пообещал впоследствии раздать жителям страны такой же препарат совершенно бесплатно, хотя его лечение обошлось дороже ста тысяч долларов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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