СМИ: Трамп с женой привились от коронавируса ещё в январе

Бывший президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания привились от коронавируса ещё в январе, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного советника американского экс-лидера.

Отмечается, что вакцинация проходила в Белом доме. Какой препарат использовался, пока не известно, но на момент ухода Трампа 20 января были одобрены вакцины компаний Moderna и Pfizer.

Стоит отметить, что накануне в ходе конференции CPAC в Орландо экс-глава Белого дома призвал сделать прививки всех, особенно республиканцев, которые отнеслись к этому скептически.

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