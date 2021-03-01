Псаки заявила, что США пока не будут делиться вакцинами с другими странами
В Белом доме отметили, что цель страны — привить всех граждан.
Фото © ТАСС / Zuma
Пока все жители США не получат прививку от коронавируса, вакцину не будут выдавать другим странам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу Мексики о предоставлении вакцины.
"Нет. Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам <...> Наша цель — обеспечение вакцинации всех граждан. Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги", — сказала Псаки на брифинге.
Экс-президент США Дональд Трамп ещё 8 декабря 2020 года запретил выдавать вакцину другим странам до тех пор, пока все американцы не привьются от коронавируса.
В США, по подсчётам Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 28 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось около 513 тысяч человек. Это самые большие показатели в мире.
В Мексике массовая вакцинация началась в конце 2020 года. Порядка 2,45 миллиона доз уже использовано для защиты медицинского персонала и людей пожилого возраста. В Мехико 24 февраля жители получили первые прививки российского препарата "Спутник V".
Выбор редакции
США выделят Украине 125 миллионов долларов в качестве военной помощи
ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости ковидом в мире
Германия отказалась увязывать санкции по Навальному со строительством "Северного потока – 2"
Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Twitter за неудаление запрещённой информации
Instagram создаёт "комнаты" для онлайн-общения, как в Clubhouse
Комментариев: 0