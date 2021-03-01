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Псаки заявила, что США пока не будут делиться вакцинами с другими странами

В Белом доме отметили, что цель страны — привить всех граждан.

1 марта 2021, 19:45

Фото © ТАСС / Zuma

Пока все жители США не получат прививку от коронавируса, вакцину не будут выдавать другим странам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу Мексики о предоставлении вакцины.

"Нет. Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам <...> Наша цель — обеспечение вакцинации всех граждан. Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги", — сказала Псаки на брифинге.

Почти четверть жителей США категорически отказываются проходить вакцинацию от коронавируса

Почти четверть жителей США категорически отказываются проходить вакцинацию от коронавируса

Экс-президент США Дональд Трамп ещё 8 декабря 2020 года запретил выдавать вакцину другим странам до тех пор, пока все американцы не привьются от коронавируса.

В США, по подсчётам Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 28 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось около 513 тысяч человек. Это самые большие показатели в мире.

В Мексике массовая вакцинация началась в конце 2020 года. Порядка 2,45 миллиона доз уже использовано для защиты медицинского персонала и людей пожилого возраста. В Мехико 24 февраля жители получили первые прививки российского препарата "Спутник V".

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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