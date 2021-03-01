США выделят Украине 125 миллионов долларов в качестве военной помощи
В частности, средства направляются на "сохранение территориальной целостности Незалежной".
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США выделят Украине ещё 125 миллионов долларов в качестве военной помощи. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объёме 125 миллионов долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", — сказал Кёрби на брифинге.
По его словам, средства направляются на "обеспечение охраны границ Украины, сохранение её территориальной целостности, улучшение оперативной совместимости с НАТО. Кёрби отметил, что Штаты намерены предоставить Киеву так называемые летальные вооружения. Пентагон объясняет это решение необходимостью защититься от "агрессии со стороны России".
В частности, речь идёт о двух патрульных кораблях Mark IV. А вот на дополнительные поставки ракетных комплексов Javelin Киев может не рассчитывать.
Напомним, ранее США пообещали Украине продолжать активно помогать с деньгами и оружием. Как отметил госсекретарь страны Энтони Блинкен, Штаты "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
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