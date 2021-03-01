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Instagram создаёт "комнаты" для онлайн-общения, как в Clubhouse

Разработчики надеются, что новинка даст пользователям больше возможностей для творчества и бизнеса.

1 марта 2021, 19:14

Instagram создаёт "комнаты" для онлайн-общения, как в Clubhouse. Видео © about.instagram.com

Социальная сеть Instagram приступила к разработке функции, которая носит название Live Rooms и напоминает "комнаты" для онлайн-общения в Clubhouse.

Новинка даст возможность выходить в эфир и подключать к трансляции до трёх человек. Разработчики выразили надежду, что с её помощью пользователи смогут получить свободу творчества, например устроить джем-сейшен, ток-шоу, лекцию или просто пообщаться с несколькими друзьями одновременно.

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"Live Rooms также открывает ещё больше способов построить бизнес и зарабатывать деньги. В интерактивных комнатах зрители могут покупать бейджи для создателей трансляции и использовать другие интерактивные функции, такие как покупки и акции по сбору средств", — отмечается в сообщении компании.

Как и в Clubhouse, автор трансляции сможет создавать комнату и добавлять туда участников по своему усмотрению. Желающие будут иметь возможность отправить запрос на приглашение, а уведомления об эфире также станут отображаться у подписчиков — участников беседы.

Функция Live Rooms станет доступна пользователям "Инстаграма" в ближайшее время.

Ранее Clubhouse начал разработку приложения для Android. Напомним, что новая нашумевшая соцсеть стала местом притяжения известных людей из различных сфер деятельности. Но до недавнего времени она являлась эксклюзивом для гаджетов на iOS.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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