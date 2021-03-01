Чиновник, который не смог: у врио губернатора Белгородской области не вышло записаться к себе на приём
Он потребовал изучить организацию личных приёмов по всему региону.
Фото © ТАСС / Павлишак Алексей
На оперативном совещании врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу с обращениями граждан, рассказав чиновникам о результатах своего эксперимента: он попытался записаться на приём к самому себе и потерпел фиаско.
"Сейчас звонил — ни один человек трубки не берёт. Не понимаю, что происходит, саботаж или некомпетентность сотрудников. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на приём. Это должно происходить автоматически", — посетовал на собравшихся Гладков.
Он пояснил: из трёх свободных операторов, которые находились на своём рабочем месте, никто не поднял трубку. Четвёртый сотрудник во время звонка Гладкова общалась с более удачливым абонентом. Врио губернатора потребовал от чиновников разобраться в произошедшем казусе. Также он распорядился подготовить информацию о том, как организуется запись на личные приёмы в структурах региона и отдельных муниципалитетов.
Ранее экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО в колонию для отбывания наказания.
Выбор редакции
В Белгородской области загорелся склад с семечками на площади 2000 квадратов — видео
Количество больных коронавирусом в России достигло значимой отметки
США выделят Украине 125 миллионов долларов в качестве военной помощи
Псаки заявила, что США пока не будут делиться вакцинами с другими странами
Instagram создаёт "комнаты" для онлайн-общения, как в Clubhouse
Комментариев: 0