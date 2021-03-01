Чиновник, который не смог: у врио губернатора Белгородской области не вышло записаться к себе на приём

На оперативном совещании врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу с обращениями граждан, рассказав чиновникам о результатах своего эксперимента: он попытался записаться на приём к самому себе и потерпел фиаско.

"Сейчас звонил — ни один человек трубки не берёт. Не понимаю, что происходит, саботаж или некомпетентность сотрудников. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на приём. Это должно происходить автоматически", — посетовал на собравшихся Гладков.

Он пояснил: из трёх свободных операторов, которые находились на своём рабочем месте, никто не поднял трубку. Четвёртый сотрудник во время звонка Гладкова общалась с более удачливым абонентом. Врио губернатора потребовал от чиновников разобраться в произошедшем казусе. Также он распорядился подготовить информацию о том, как организуется запись на личные приёмы в структурах региона и отдельных муниципалитетов.

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