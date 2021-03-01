Партию Зеленского "Слуга народа" лишили госфинансирования после обвинений в растрате
Политсилу также заподозрили в подделке служебных документов.
Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины
Украинская партия "Слуга народа" была лишена государственного финансирования, поскольку Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции усмотрело нарушения в её деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
НАПК заявило, что были найдены признаки уголовных преступлений, такие как подделка служебных документов, растрата в особо крупном размере, нарушение порядка финансирования избирательной кампании.
"Сейчас мы выясняем основания приостановления государственного финансирования партии и анализируем замечания. Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчёте финансирование будет возобновлено", — сказал председатель "Слуги народа" Александр Корниенко.
Всего агентство выявило нарушения в отчётах 11 политических партий. В их числе — "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.
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