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Категорий: 18

Партию Зеленского "Слуга народа" лишили госфинансирования после обвинений в растрате

Политсилу также заподозрили в подделке служебных документов.

1 марта 2021, 18:56
<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Украинская партия "Слуга народа" была лишена государственного финансирования, поскольку Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции усмотрело нарушения в её деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

НАПК заявило, что были найдены признаки уголовных преступлений, такие как подделка служебных документов, растрата в особо крупном размере, нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

"Сейчас мы выясняем основания приостановления государственного финансирования партии и анализируем замечания. Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчёте финансирование будет возобновлено", — сказал председатель "Слуги народа" Александр Корниенко.

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Всего агентство выявило нарушения в отчётах 11 политических партий. В их числе — "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.

Ранее на Украине объяснили падение рейтинга президента Владимира Зеленского.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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