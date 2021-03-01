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ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости ковидом в мире

Специалисты связывают удручающую статистику с ослаблением ограничительных мер и новыми мутациями вируса.

1 марта 2021, 18:44
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Темпы заболеваемости коронавирусом в мире ускорились впервые с середины января, заявил на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается... Это разочаровывает, но не удивляет", — сказал глава ВОЗ.

Организация выясняет причину увеличения количества новых заражений коронавирусом. По данным медиков, в некоторых случаях рост заболеваемости связан с ослаблением ограничительных мер, в других — с продолжающейся циркуляцией новых мутаций ковида. Удручающая статистика, по словам Гебреисуса, также вызвана тем, что "люди теряют бдительность".

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Ранее сообщалось, что Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V", отказавшись дожидаться регистрации препарата в ЕС. В стране обеспокоены ростом количества заражений.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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