ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости ковидом в мире

Темпы заболеваемости коронавирусом в мире ускорились впервые с середины января, заявил на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается... Это разочаровывает, но не удивляет", — сказал глава ВОЗ.

Организация выясняет причину увеличения количества новых заражений коронавирусом. По данным медиков, в некоторых случаях рост заболеваемости связан с ослаблением ограничительных мер, в других — с продолжающейся циркуляцией новых мутаций ковида. Удручающая статистика, по словам Гебреисуса, также вызвана тем, что "люди теряют бдительность".

Ранее сообщалось, что Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V", отказавшись дожидаться регистрации препарата в ЕС. В стране обеспокоены ростом количества заражений.

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