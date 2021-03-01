Кардиолог объяснил, почему болезнь, погубившую Анну Кастельянос, называют "тихим убийцей"

Кардиомиопатию, от которой скончалась экс-участница Little Big Анна Кастельянос, называют "тихим убийцей", потому что у этого заболевания нет острой стадии, и если пациент не проверяет сердце, то может и не догадываться о своём недуге. Об этом Лайфу рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Врач выделил несколько видов кардиомиопатии: рестриктивная (когда поражается внутренняя стенка сердца и оно уменьшается в размерах), гипертрофическая (когда сердце и межжелудочковая перегородка, наоборот, увеличиваются), обменная (возникает у людей с ожирением и при сахарном диабете), алкогольная и застойная. Первые два вида заболевания могут встречаться даже у детей, они нередко приводят к сердечной недостаточности и смерти, но при своевременном диагностировании поддаются эффективному лечению.

Алкогольная и застойная кардиомиопатии — довольно тяжёлые варианты заболевания.

"Алкогольная кардиомиопатия встречается у лиц, злоупотребляющих алкоголем, особенно пивом. Её в быту нередко называют "пивное сердце". Сердце увеличивается в размере, и сила сердечных сокращений значительно падает, отсюда развивается сердечная недостаточность с отёками на ногах. Это очень тяжёлая кардиомиопатия, нередко ставится вопрос об установке кардиостимулятора. При застойной кардиомиопатии может быть и отёк лёгких, эти пациенты очень тяжёлые и лечатся с переменным успехом", — отметил Серебрянский.

Не так просто и диагностировать заболевание — недавно практикующий врач может спутать кардиомиопатию с ишемической болезнью. Кроме того, у неё нет острой стадии и часто пациенты пускают ситуацию на самотёк, не проверяя сердце.

"Её называют "тихий убийца", потому что нет острой стадии, относительно спокойное состояние — и потихоньку развивается сердечная недостаточность", — отметил кардиолог.

При этом чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее будет лечение. В целом же из-за развития трансплантологии у больных кардиомиопатией есть хорошие шансы, добавил Серебрянский.

Напомним, что Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. В последнее время 38-летняя певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала. По данным источника Лайфа, причиной её смерти стала именно кардиомиопатия.



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