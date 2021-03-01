"Тихий убийца": экс-участница Little Big Анна Кастельянос умерла от той же болезни, что и Децл

Причиной смерти 38-летней экс-участницы Little Big Анны Кастельянос стала кардиомиопатия. Об этом сообщают источники Лайфа со ссылкой на результаты вскрытия.

Эта болезнь, которую ещё называют "тихий убийца", забрала жизни многих знаменитостей, в том числе рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), певца Джорджа Майкла, журналиста Антона Носика.

С медицинской точки зрения, кардиомиопатия — это целая группа сердечных болезней, для которых характерно повреждение миокарда, появление изменений в строении сердечной мышцы. Чаще всего недуг вызывает острую сердечную недостаточность, которая и приводит к летальному исходу.

Напомним, что Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. В последнее время 38-летняя певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

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