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"Тихий убийца": экс-участница Little Big Анна Кастельянос умерла от той же болезни, что и Децл

Лайф выяснил, что жизнь певицы прервалась из-за кардиомиопатии. Эта болезнь вызывает острую сердечную недостаточность.

1 марта 2021, 11:49
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<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / annakast, © Instagram / juzeppejostko</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / annakast, © Instagram / juzeppejostko

Причиной смерти 38-летней экс-участницы Little Big Анны Кастельянос стала кардиомиопатия. Об этом сообщают источники Лайфа со ссылкой на результаты вскрытия.

Децл, Джордж Майкл и другие известные люди, чью жизнь унёс этот "тихий убийца"

Децл, Джордж Майкл и другие известные люди, чью жизнь унёс этот "тихий убийца"

Эта болезнь, которую ещё называют "тихий убийца", забрала жизни многих знаменитостей, в том числе рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), певца Джорджа Майкла, журналиста Антона Носика.

С медицинской точки зрения, кардиомиопатия — это целая группа сердечных болезней, для которых характерно повреждение миокарда, появление изменений в строении сердечной мышцы. Чаще всего недуг вызывает острую сердечную недостаточность, которая и приводит к летальному исходу.

Напомним, что Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. В последнее время 38-летняя певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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