На сына экс-депутата из Астрахани завели уголовное дело из-за "голого" тарана пешеходов
Молодой человек был пьян во время ДТП, а при задержании кидался на полицейских с кулаками.
В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего сына экс-депутата, сбившего на пешеходном переходе супружескую пару и протаранившего чужой автомобиль. Расследованием займётся региональное управление СКР.
Артёму Л. вменяется статья "Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в состоянии опьянения". Следователи также проводят в отношении водителя проверку по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции. Дело взял на особый контроль руководитель Следственного управления генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.
Как уже сообщал Лайф, ДТП произошло утром 28 февраля. Молодой человек на автомобиле Toyota врезался в Hyundai, сбил военного прокурора с супругой на пешеходном переходе, а потом сцепился с полицейскими. При этом за рулём виновник аварии находился без штанов и нижнего белья. Пешеходы и водитель легковушки попали в больницу с различными переломами и травмами. Позже Лайф выяснил, что голый водитель является сыном экс-депутата.
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