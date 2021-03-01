Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы

По его мнению, у Москвы нет союзников в ПАСЕ.

России следует быть готовой покинуть Совет Европы в случае запуска организацией трёхстороннего механизма мониторинга в отношении РФ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой.

"Первое — мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе — мы должны быть готовы её покинуть в том случае, если трёхсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем", — сказал Толстой на заседании круглого стола в Совфеде, посвящённом 25-летию членства России в Совете Европы.

У России нет союзников в ПАСЕ, поскольку она до конца не определила свои цели и интересы в связи с нахождением в этой организации, считает он. По его мнению, в СЕ страну ждёт только конфронтационный подход, преследование по политическим вопросам, шельмование и "дьяволизация" в глазах жителей стран Совета Европы. При этом Толстой уверен, что в случае выхода из организации Москва может создать собственные правозащитные механизмы.