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Юрий Стоянов рассказал, как заменил Ефремова в новом сериале про вампиров

Артист подчеркнул, что коллегу он "не подсиживал".

1 марта 2021, 13:58

Фото © ТАСС / Пресс-служба СТС

Одна из ролей в сериале "Вампиры средней полосы" была первоначально написана для актёра Юрия Стоянова, но из-за других проектов роль была передана Михаилу Ефремову. Смертельное ДТП с участием последнего всё изменило — и работа снова вернулась к Стоянову. Об этом актёр рассказал газете "Петербургский дневник".

"Он снялся приблизительно в 30% роли. Но не потому, что произошла эта беда и авария, а потому что в конце марта прошлого года съёмки, как и всё в стране, опять были остановлены. Начался карантин. А потом произошла эта авария. Миша оказался под следствием, и ко мне обратились снова. Я согласился, поскольку в этом варианте никого не подсиживал", — рассказал Юрий Стоянов.

По его словам, Ефремов не держит на него зла из-за произошедшего. Более того, актёр передал из колонии весточку Стоянову через своих адвокатов. В трогательном послании Ефремов выразил коллеге благодарность за то, что он выручил его и создателей сериала "Вампиры средней полосы".

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Напомним, что актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, уже выплатил 300 тысяч рублей старшему сыну погибшего за расходы на адвокатов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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