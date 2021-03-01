Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

ФАС начала проверку из-за роста цен на курицу и яйца

Ведомство намерено выяснить, чем обосновано подорожание продуктов.

1 марта 2021, 13:29

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в сжатые сроки провести проверку по факту повышения цен на куриное мясо и яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.

"Белоусов... поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением", — уточнил собеседник агентства.

Согласно данным Росстата, цены на куриное мясо за неделю с 16 по 24 февраля 2021 года увеличились на 1,9%, яйца подорожали на 1,1%.

Правительство предложило пять мер антикризисной поддержки бизнеса

Правительство предложило пять мер антикризисной поддержки бизнеса

Ранее сообщалось о возможном росте цен на колбасу в России. Эксперты объяснили это аномальными холодами.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ФАС возбудила дело против "Альфа-банка" и Моргенштерна за "чрезмерно откровенный" клип

25 февраля, 16:27

Учёный оценила возможность заразиться новым птичьим гриппом через курицу

21 февраля, 01:25

Депутату Верховной рады Рабиновичу грозят тюрьмой за публикацию карты Украины без Крыма

сегодня в 13:17

Юрий Стоянов рассказал, как заменил Ефремова в новом сериале про вампиров

сегодня в 13:58

Замужняя учительница совратила школьника, оказавшегося родственником одного из подчинённых шерифа

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1