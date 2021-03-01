ФАС начала проверку из-за роста цен на курицу и яйца

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в сжатые сроки провести проверку по факту повышения цен на куриное мясо и яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.