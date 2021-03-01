ФАС начала проверку из-за роста цен на курицу и яйца
Ведомство намерено выяснить, чем обосновано подорожание продуктов.
Фото © ТАСС / Федосенко Наталия
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в сжатые сроки провести проверку по факту повышения цен на куриное мясо и яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.
"Белоусов... поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением", — уточнил собеседник агентства.
Согласно данным Росстата, цены на куриное мясо за неделю с 16 по 24 февраля 2021 года увеличились на 1,9%, яйца подорожали на 1,1%.
Ранее сообщалось о возможном росте цен на колбасу в России. Эксперты объяснили это аномальными холодами.
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