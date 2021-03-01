Фейковый Том Круз из "Тиктока" рассказал о встрече с Горбачёвым

"Том Круз" рассказал о своей встрече с Горбачёвым. Видео © Tik Tok / deeptomcruise

В "Тиктоке" набирает популярность ролик с Томом Крузом, который рассказывает зрителям о своей встрече с бывшим генсеком СССР Михаилом Горбачёвым. Но есть один нюанс — видео является демонстрацией развития технологии Deepfake.

На кадрах очень реалистичная копия известного актёра, созданная при помощи нейросетей. "Круз" активно взаимодействует с окружением и перемещается, но картинка на видео от этого совсем не искажается, создавая достоверную иллюзию реальности происходящего. Ролик серьёзно озадачил журналистов, поскольку использование Deepfake на кадрах не смогли распознать даже специальные программы. Однако некоторые пользователи разглядели странности в отражении актёра на стеклянном столике.

Стало известно, что аккаунт привязан к профилю Майлза Фишера, являющегося малоизвестным имитатором Тома Круза. Он сильно похож на актёра внешне.

А недавно пользователей Интернета разозлило видео с танцующей Елизаветой II, которое было создано при помощи технологии Deepfake.

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