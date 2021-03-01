Скворцова рассказала Путину об исследованиях препарата против ковида "Мир-19"

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о клинических исследованиях препарата "Мир-19", который блокирует части коронавируса. 30 декабря ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства. Они начались после Нового года, к середине марта завершится их первая фаза.

"Уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определённые сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, — это так называемый РНК-полимеразный сайт", — рассказала она.

По словам Скворцовой, лекарство абсолютно безопасно для пациентов, не влияет на иммунитет человека, но эффективно поражает вирус и предотвращает самые тяжёлые формы развития болезни.

А ранее Россия подала заявку на разрешение использования однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Предполагается, что препарат станет доступен в марте.

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