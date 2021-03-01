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Скворцова рассказала Путину об исследованиях препарата против ковида "Мир-19"

Лекарство абсолютно безопасно для пациентов, но предотвращает самые тяжёлые формы развития болезни.

1 марта 2021, 13:16
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65080" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о клинических исследованиях препарата "Мир-19", который блокирует части коронавируса. 30 декабря ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства. Они начались после Нового года, к середине марта завершится их первая фаза.

"Уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определённые сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, — это так называемый РНК-полимеразный сайт", — рассказала она.

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По словам Скворцовой, лекарство абсолютно безопасно для пациентов, не влияет на иммунитет человека, но эффективно поражает вирус и предотвращает самые тяжёлые формы развития болезни.

А ранее Россия подала заявку на разрешение использования однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Предполагается, что препарат станет доступен в марте.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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