В Финляндии ввели режим ЧП из-за обострения ситуации с коронавирусом
Ограничения будут действовать до улучшения обстановки.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Правительство Финляндии объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за обострения ситуации с коронавирусом. Число заражённых там начинает стремительно расти, а мест в больницах не так много.
"Правительство при взаимодействии с президентом республики заявило, что Финляндия находится в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом... преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие задействовать закон о ЧП, который вступает в силу немедленно", — объяснила на пресс-конференции премьер-министр страны Санна Марин.
Режим ЧП будет действовать до соответствующего распоряжения кабмина. При этом власти намерены сегодня рассмотреть необходимость ужесточить действующие в стране меры. В частности, речь идёт о закрытии ресторанов на три недели — с 8 по 28 марта. При этом организации смогут осуществлять продажу еды навынос.
Ранее стало известно, что в Финляндии обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием. Он имеет черты как "британского", так и "южноафриканского" штамма одновременно.
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