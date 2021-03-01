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В Финляндии ввели режим ЧП из-за обострения ситуации с коронавирусом

Ограничения будут действовать до улучшения обстановки.

1 марта 2021, 13:04

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Правительство Финляндии объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за обострения ситуации с коронавирусом. Число заражённых там начинает стремительно расти, а мест в больницах не так много.

"Правительство при взаимодействии с президентом республики заявило, что Финляндия находится в исключительных обстоятельствах из-за ситуации с коронавирусом... преобладают исключительные обстоятельства, позволяющие задействовать закон о ЧП, который вступает в силу немедленно", — объяснила на пресс-конференции премьер-министр страны Санна Марин.

Режим ЧП будет действовать до соответствующего распоряжения кабмина. При этом власти намерены сегодня рассмотреть необходимость ужесточить действующие в стране меры. В частности, речь идёт о закрытии ресторанов на три недели — с 8 по 28 марта. При этом организации смогут осуществлять продажу еды навынос.

Финляндия с 8 марта вводит новый локдаун из-за коронавируса

Финляндия с 8 марта вводит новый локдаун из-за коронавируса

Ранее стало известно, что в Финляндии обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием. Он имеет черты как "британского", так и "южноафриканского" штамма одновременно.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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