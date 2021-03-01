Президент Армении встретился с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом республики Арменом Саркисяном. Политики обсудили сложившуюся в стране ситуацию.

"Поскольку у президента Армена Саркисяна слабое здоровье, премьер-министр посетил его, чтобы увидеться с ним. Естественно, президент и премьер коснулись и внутриполитической ситуации в стране", — говорится в заявлении Офиса президента Армении.

В пресс-службе опровергли слухи в СМИ о том, что Пашинян на встрече попытался оказать давление на президента и побудить его подписать указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. В Офисе Саркисяна призвали прессу воздерживаться от распространения дезинформации, чтобы ещё больше не обострять и без того напряжённую атмосферу в стране.

Напомним, после неосторожного высказывания Пашиняна о российских "Искандерах" заместитель начальника Генштаба высмеял премьера, после чего был отправлен в отставку. Освободить свою должность председатель правительства предложил и самому главе Генштаба вооружённых сил. Соответствующее предложение было направлено президенту Армении, но тот подписывать указ отказался. После этого оппозиция страны потребовала отставки премьер-министра.

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