Россия пожаловалась руководству ПАСЕ на хамские выпады члена украинской делегации Гончаренко

Оскорбительные высказывания в адрес российских парламентариев Слуцкого и Толстого прозвучали в четверг прямо с трибуны.

Фрагмент из выступления Гончаренко в ПАСЕ. Видео © Официальный сайт Ассамблеи

Российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ и в профильный комитет по регламенту с просьбой дать оценку провокационным и хамским высказываниям представителя делегации Украины Алексея Гончаренко. Прямая трансляция выступления велась на официальном сайте Ассамблеи. Украинский делегат позволил себе прямо с трибуны оскорбить российских коллег Петра Толстого и Леонида Слуцкого.

Кроме того, Гончаренко сравнил ПАСЕ со сторожевой собачкой, которая может "только облизывать, но не может кусать". Так он отреагировал на решение Ассамблеи подтвердить полномочия российской делегации, которые в понедельник были оспорены по предложению Украины.

— В своих выступлениях Гончаренко в очередной раз скатился до абсолютно хамских высказываний и оскорблений — как в адрес членов нашей делегации, президента, так и страны в целом. Если бы кто-то из депутатов Госдумы позволил себе такое, он бы уже был вызван на ковёр в комиссию по депутатской этике, — прокомментировал скандал глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.