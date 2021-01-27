Зампред ПАСЕ потребовал оградить Россию от хамства украинской делегации

Та выступила с очередным выпадом в отношении РФ.

Вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Госдумы Пётр Толстой попросил оградить российских парламентариев от хамства украинских коллег. Он заявил, что используемые ими выражения неприемлемы в зале ассамблеи.

Накануне с очередным выпадом в отношении России выступил член украинской делегации Алексей Гончаренко. Во время обсуждения ситуации вокруг Алексея Навального сначала он на французском языке сделал несколько заявлений о том, что арест блогера якобы является незаконным. Потом Гончаренко перешёл на русский язык и обвинил российские власти якобы в применении насилия к детям на несогласованных акциях 23 января.

— Госпожа председатель, мы в этом зале обсуждаем доклад на достаточно серьёзную тему. Я попрошу вас оградить нас, нашу делегацию от хамства наших украинских коллег. Недопустимо в этом зале применять такие выражения, которые использовал господин Гончаренко, — заявил Толстой.