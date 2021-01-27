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Регион
Опубликовано 27 января 2021, 22:21
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Зампред ПАСЕ потребовал оградить Россию от хамства украинской делегации

Фото © Picture alliance / Mandoga Media

Фото © Picture alliance / Mandoga Media

Та выступила с очередным выпадом в отношении РФ.

Вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Госдумы Пётр Толстой попросил оградить российских парламентариев от хамства украинских коллег. Он заявил, что используемые ими выражения неприемлемы в зале ассамблеи.

Накануне с очередным выпадом в отношении России выступил член украинской делегации Алексей Гончаренко. Во время обсуждения ситуации вокруг Алексея Навального сначала он на французском языке сделал несколько заявлений о том, что арест блогера якобы является незаконным. Потом Гончаренко перешёл на русский язык и обвинил российские власти якобы в применении насилия к детям на несогласованных акциях 23 января.

Госпожа председатель, мы в этом зале обсуждаем доклад на достаточно серьёзную тему. Я попрошу вас оградить нас, нашу делегацию от хамства наших украинских коллег. Недопустимо в этом зале применять такие выражения, которые использовал господин Гончаренко, — заявил Толстой.

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Напомним, во время незаконной акции 23 января в Москве митингующие блокировали движение транспорта на нескольких улицах в центре города. В ходе беспорядков пострадало более 30 силовиков. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту применения насилия в отношении полицейских.

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Наталья Исакова
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