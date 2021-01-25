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Регион
Опубликовано 25 января 2021, 16:07
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Толстой — о выпаде украинской делегации против России в ПАСЕ: Ликование преждевременное

Вице-спикер Госдумы уверен, что здравомыслящее большинство не поддержит эту инициативу представителей Киева.

Переизбранный вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой прокомментировал первый день зимней сессии в Страсбурге. Он назвал рутиной то, что Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, так как это происходит каждый год.

Но решение по подтверждению или неподтверждению полномочий может принять лишь ассамблея общим голосованием. Так что ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное, — написал он в "Фейсбуке".

Толстой предостерёг депутатов ПАСЕ от повторения кризиса
Толстой предостерёг депутатов ПАСЕ от повторения кризиса

По словам Толстого, на текущую работу это никак не повлияет, так как доклад по полномочиям делегации РФ будет представлен в конце сессии в четверг.

Выпады украинской делегации, уверен, не найдут поддержки здравомыслящего большинства в ассамблее, отметил он.

Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат партии "Слуга народа" Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. За проголосовало 38 участников заседания из пяти национальных делегаций. Согласно правилам, теперь вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ, который подготовит доклад.

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Александра Вишнякова
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