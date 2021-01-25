Толстой — о выпаде украинской делегации против России в ПАСЕ: Ликование преждевременное

Вице-спикер Госдумы уверен, что здравомыслящее большинство не поддержит эту инициативу представителей Киева.

Переизбранный вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой прокомментировал первый день зимней сессии в Страсбурге. Он назвал рутиной то, что Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, так как это происходит каждый год.

— Но решение по подтверждению или неподтверждению полномочий может принять лишь ассамблея общим голосованием. Так что ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное, — написал он в "Фейсбуке".

По словам Толстого, на текущую работу это никак не повлияет, так как доклад по полномочиям делегации РФ будет представлен в конце сессии в четверг.

— Выпады украинской делегации, уверен, не найдут поддержки здравомыслящего большинства в ассамблее, — отметил он.