Толстой — о выпаде украинской делегации против России в ПАСЕ: Ликование преждевременное
Вице-спикер Госдумы уверен, что здравомыслящее большинство не поддержит эту инициативу представителей Киева.
Переизбранный вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой прокомментировал первый день зимней сессии в Страсбурге. Он назвал рутиной то, что Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, так как это происходит каждый год.
— Но решение по подтверждению или неподтверждению полномочий может принять лишь ассамблея общим голосованием. Так что ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное, — написал он в "Фейсбуке".
По словам Толстого, на текущую работу это никак не повлияет, так как доклад по полномочиям делегации РФ будет представлен в конце сессии в четверг.
— Выпады украинской делегации, уверен, не найдут поддержки здравомыслящего большинства в ассамблее, — отметил он.
Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат партии "Слуга народа" Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. За проголосовало 38 участников заседания из пяти национальных делегаций. Согласно правилам, теперь вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ, который подготовит доклад.