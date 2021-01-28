Учёные спрогнозировали подъём заболеваемости гриппом в России к весне
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Также есть мнение, что грипп может быть подавлен коронавирусом.
В России грипп может начать распространяться весной. Такой прогноз дала на пресс-конференции заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.
— Высока вероятность, что к весеннему сезону мы увидим подъём заболеваемости вирусом гриппа, — сказала эксперт.
Даниленко отметила, что в последние годы грипп в стране начинает распространяться именно ближе к весеннему сезону. При этом и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов высказал мнение, что грипп может быть подавлен коронавирусом, но пока никаких доказательств этому нет.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи гриппа в России на сегодняшний день не зафиксированы. Она уточнила, что в стране привито 60% населения и соблюдаются правила защиты от респираторных инфекций. Позднее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил, что распространению вируса гриппа препятствуют меры по профилактике CoViD-19.