Также есть мнение, что грипп может быть подавлен коронавирусом.

В России грипп может начать распространяться весной. Такой прогноз дала на пресс-конференции заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.

— Высока вероятность, что к весеннему сезону мы увидим подъём заболеваемости вирусом гриппа, — сказала эксперт.

Даниленко отметила, что в последние годы грипп в стране начинает распространяться именно ближе к весеннему сезону. При этом и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов высказал мнение, что грипп может быть подавлен коронавирусом, но пока никаких доказательств этому нет.