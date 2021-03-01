Обложку нового альбома Земфиры сочли плагиатом
Малоизвестный российский музыкант, переехавший в США, указал на сходство оформления "Бордерлайна" с его синглом двухлетней давности.
Фото © Vk.com/zemfira
Музыкант Leo Luganskiy (Лев Луганский) обвинил певицу Земфиру в плагиате обложки её нового альбома "Бордерлайн". Наш соотечественник, переехавший из Волгограда в США, написал в соцсетях, что в 2019 году у него вышел сингл Brdrline с чёрной обложкой и перечёркнутой надписью на ней. Похожим образом проиллюстрирован и альбом Земфиры.
"Бордерлайн" стал первым альбомом певицы после восьмилетнего перерыва. Он состоит из 12 композиций, его можно прослушать на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс.Музыка", YouTube Music, в социальной сети "ВКонтакте", а также в мобильном приложении BOOM.
А в начале февраля Земфира выпустила первый за пять лет музыкальный клип. Главная героиня ролика на композицию "Злой человек" — её подруга Рената Литвинова. Предыдущее музыкальное видео было снято в 2016 году на песню "Возвращайся домой".
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