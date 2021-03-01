СМИ: Полиция арестовала экс-президента "Барселоны"
Ранее в офисе футбольного клуба прошли обыски.
Фото © AP / TASS / Manu Fernandez
Как сообщает издание La Vanguardia, полиция арестовала бывшего президента футбольной "Барселоны" Хосепа Мария Бартомеу. Также были задержаны исполнительный директор и глава юридического отдела клуба. Параллельно с этим прошли обыски в главном офисе "Барселоны".
Экс-руководителя каталонской команды обвиняют в коррупционных делах. Он якобы проводил сделки с целью получения личной прибыли.
Напомним, что Бартомеу в октябре 2020 года покинул свой пост в "Барсе". В марте состоятся выборы нового президента клуба.
Выбор редакции
"Конец карьеры": Как Плющенко "убил" лучшую фигуристку мира
"Барселона" предложила Хабибу перестать болеть за "Реал", а потом крупно проиграла в Лиге чемпионов
Туктамышева впервые с 2015 года выступит на ЧМ
Россиянка с ковидом медленно умирала от удушья, пока врачи отказывалась забирать её в реанимацию — видео
Без трусов и тормозов: чем известен сын строительного короля Астрахани, сбивший военного прокурора и его жену
Комментариев: 0