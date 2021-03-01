СМИ: Полиция арестовала экс-президента "Барселоны"

Как сообщает издание La Vanguardia, полиция арестовала бывшего президента футбольной "Барселоны" Хосепа Мария Бартомеу. Также были задержаны исполнительный директор и глава юридического отдела клуба. Параллельно с этим прошли обыски в главном офисе "Барселоны".

Экс-руководителя каталонской команды обвиняют в коррупционных делах. Он якобы проводил сделки с целью получения личной прибыли.

Напомним, что Бартомеу в октябре 2020 года покинул свой пост в "Барсе". В марте состоятся выборы нового президента клуба.

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