"Конец карьеры": Как Плющенко "убил" лучшую фигуристку мира
Год назад Алёна Косторная была лучшей фигуристкой мира, выигрывая турнир за турниром. А сейчас она даже не смогла попасть в сборную России и призналась, что думала о конце карьеры. Жуткий спад фигуристки случился после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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Финал Кубка России оказался радостным для многих фигуристок: Камила Валиева одержала очередную победу, Майя Хромых выдала лучший прокат в карьере, а Елизавета Туктамышева впервые за шесть лет завоевала путёвку на чемпионат мира. Однако во всём этом вселенском ликовании нашёлся и уголок для грусти. Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная показала очередной невзрачный прокат и не смогла попасть в состав сборной России. А ведь всего год назад ей не было равных во всём мире!
Алёна — выпускница школы идеальных фигуристок Этери Тутберидзе. Она ворвалась на большой лёд в прошлом сезоне с двумя не менее гениальными спортсменками — Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. В Косторную тогда мало кто верил, ведь у её подруг по "Хрустальному" в арсенале были уже четверные прыжки, а у самой Алёны — ничего из категории ультра-си. Однако в последний момент она смогла осилить тройной аксель и довела его буквально до совершенства. Именно он (вкупе с завораживающим скольжением, конечно) позволил ей не только выиграть финал Гран-при и чемпионат Европы, но и установить целых два мировых рекорда, которые она удерживает до сих пор. А её короткая программа "Ангел" явно будет вспоминаться спустя долгие годы, как "Зима" Алексея Ягудина или "Список Шиндлера" Юлии Липницкой.
Дело даже не в сумасшедших баллах, которых не набирал никто и никогда за всю историю этого вида спорта. Тут речь скорее про лёгкое, воздушное, изящное, зефирное катание, которым наслаждался весь мир. Но восторг сменился разочарованием: прежней Алёны больше нет.
Косторная — новая Медведева. После скандального ухода от Тутберидзе фигуристка теряет всю свою магию
Путь Косторной очень напоминает историю Евгении Медведевой: потрясающая фигуристка, лучшая в мире, которая поверила в собственную уникальность, рассталась с тренером и начала "разваливаться". Разница лишь в том, что Медведева уходила от Тутберидзе после очень болезненного поражения на Олимпиаде, которое, по сути, и объясняло это импульсивное решение. Косторная же ушла непобеждённой: в трио с Трусовой и Щербаковой именно она была сильнейшей. Но итог один: и та и другая без Этери Георгиевны растеряли всю свою магию.
То, что происходит с Алёной в этом сезоне, предсказуемо, но от этого не менее грустно. Всего три турнира, целых четыре программы и куча интервью о том, как она наконец-то стала счастливой. Вот только эти исповеди больше похожи на самовнушение, ведь Косторная стала бледной тенью самой себя. Это очевидно абсолютно всем — и ей самой в том числе. Но признать это пока не получается. Отсюда и этот затянувшийся творческий поиск, бесконечная смена программ, потеря тройного акселя и откровенно тяжёлое катание. Апофеоз страданий Алёны — это слёзы после короткой программы в финале Кубка России. Слёзы от собственной беспомощности и осознания того, насколько большой шаг назад она сделала. "После сегодняшнего завтра уже нет", — такими словами фигуристка охарактеризовала ситуацию. И речь тут вряд ли только о короткой и произвольной программах.
Конечно, на спаде сказался и возраст. Про то, как изменения в теле, вызванные взрослением, влияют на уровень выступления фигуристок, мы прекрасно знаем. Но есть ещё один немаловажный фактор — смена тренерского штаба. Алёне очень не нравилось у Тутберидзе, даже несмотря на потрясающие результаты. Фигуристке было откровенно душно, она хотела больше влиять на процесс, хотела свободы не только на льду, но и в принятии решений относительно своей карьеры. Косторная добилась этого, перейдя к Евгению Плющенко, где стала "чаще улыбаться". Однако после таких прокатов поводов для улыбки уже не остаётся.
Было тяжело. Я выходила в таком шоке, думала, что это конец моей фигурнокатательной карьеры
Показательна реакция на эту ситуацию самого Евгения Плющенко. Когда Косторная рыдала после неудачного проката, её утешал лишь Сергей Розанов, а главный тренер "Ангелов" отстранённо ждал оценок. В интервью он говорит, что готов и дальше работать с фигуристкой, что не бросит её и будет с ней до конца, но на лице читается осознание собственной ошибки. Браться сразу и за Трусову, и за Косторную — это мощнейший челлендж даже для опытного тренера, а Плющенко, как ни крути, на этом поприще пока ещё новичок. Конечно, интереснее работать с теми, кто побеждает. А вот те, кто проигрывают, как правило, остаются на обочине спорта.
Травмы, новое тело и готовность к четверному прыжку — всё это мы уже слышали в исполнении Евгении Медведевой. Теперь у нас есть ещё одна потерянная чемпионка. И пока Косторная страдает с Плющенко, Майя Хромых, которую та же Медведева ещё месяц назад окрестила "слабым звеном" своей команды, впервые в карьере выдаёт два четверных прыжка и едва недотягивает до золота финала Кубка России. Когда видишь такие ультрасложные трюки в исполнении юных фигуристок, кажется, что секрет успеха в этом виде спорта предельно прост: где Тутберидзе, там и успех. Медведева спустя два с половиной года это признала. Алёна, теперь твой ход.
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