"Конец карьеры": Как Плющенко "убил" лучшую фигуристку мира

Финал Кубка России оказался радостным для многих фигуристок: Камила Валиева одержала очередную победу, Майя Хромых выдала лучший прокат в карьере, а Елизавета Туктамышева впервые за шесть лет завоевала путёвку на чемпионат мира. Однако во всём этом вселенском ликовании нашёлся и уголок для грусти. Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная показала очередной невзрачный прокат и не смогла попасть в состав сборной России. А ведь всего год назад ей не было равных во всём мире!

Алёна — выпускница школы идеальных фигуристок Этери Тутберидзе. Она ворвалась на большой лёд в прошлом сезоне с двумя не менее гениальными спортсменками — Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. В Косторную тогда мало кто верил, ведь у её подруг по "Хрустальному" в арсенале были уже четверные прыжки, а у самой Алёны — ничего из категории ультра-си. Однако в последний момент она смогла осилить тройной аксель и довела его буквально до совершенства. Именно он (вкупе с завораживающим скольжением, конечно) позволил ей не только выиграть финал Гран-при и чемпионат Европы, но и установить целых два мировых рекорда, которые она удерживает до сих пор. А её короткая программа "Ангел" явно будет вспоминаться спустя долгие годы, как "Зима" Алексея Ягудина или "Список Шиндлера" Юлии Липницкой.

Дело даже не в сумасшедших баллах, которых не набирал никто и никогда за всю историю этого вида спорта. Тут речь скорее про лёгкое, воздушное, изящное, зефирное катание, которым наслаждался весь мир. Но восторг сменился разочарованием: прежней Алёны больше нет.

Путь Косторной очень напоминает историю Евгении Медведевой: потрясающая фигуристка, лучшая в мире, которая поверила в собственную уникальность, рассталась с тренером и начала "разваливаться". Разница лишь в том, что Медведева уходила от Тутберидзе после очень болезненного поражения на Олимпиаде, которое, по сути, и объясняло это импульсивное решение. Косторная же ушла непобеждённой: в трио с Трусовой и Щербаковой именно она была сильнейшей. Но итог один: и та и другая без Этери Георгиевны растеряли всю свою магию.

То, что происходит с Алёной в этом сезоне, предсказуемо, но от этого не менее грустно. Всего три турнира, целых четыре программы и куча интервью о том, как она наконец-то стала счастливой. Вот только эти исповеди больше похожи на самовнушение, ведь Косторная стала бледной тенью самой себя. Это очевидно абсолютно всем — и ей самой в том числе. Но признать это пока не получается. Отсюда и этот затянувшийся творческий поиск, бесконечная смена программ, потеря тройного акселя и откровенно тяжёлое катание. Апофеоз страданий Алёны — это слёзы после короткой программы в финале Кубка России. Слёзы от собственной беспомощности и осознания того, насколько большой шаг назад она сделала. "После сегодняшнего завтра уже нет", — такими словами фигуристка охарактеризовала ситуацию. И речь тут вряд ли только о короткой и произвольной программах.

Конечно, на спаде сказался и возраст. Про то, как изменения в теле, вызванные взрослением, влияют на уровень выступления фигуристок, мы прекрасно знаем. Но есть ещё один немаловажный фактор — смена тренерского штаба. Алёне очень не нравилось у Тутберидзе, даже несмотря на потрясающие результаты. Фигуристке было откровенно душно, она хотела больше влиять на процесс, хотела свободы не только на льду, но и в принятии решений относительно своей карьеры. Косторная добилась этого, перейдя к Евгению Плющенко, где стала "чаще улыбаться". Однако после таких прокатов поводов для улыбки уже не остаётся.

Было тяжело. Я выходила в таком шоке, думала, что это конец моей фигурнокатательной карьеры Алёна Косторная Чемпионка Европы 2020 года

Показательна реакция на эту ситуацию самого Евгения Плющенко. Когда Косторная рыдала после неудачного проката, её утешал лишь Сергей Розанов, а главный тренер "Ангелов" отстранённо ждал оценок. В интервью он говорит, что готов и дальше работать с фигуристкой, что не бросит её и будет с ней до конца, но на лице читается осознание собственной ошибки. Браться сразу и за Трусову, и за Косторную — это мощнейший челлендж даже для опытного тренера, а Плющенко, как ни крути, на этом поприще пока ещё новичок. Конечно, интереснее работать с теми, кто побеждает. А вот те, кто проигрывают, как правило, остаются на обочине спорта.

Травмы, новое тело и готовность к четверному прыжку — всё это мы уже слышали в исполнении Евгении Медведевой. Теперь у нас есть ещё одна потерянная чемпионка. И пока Косторная страдает с Плющенко, Майя Хромых, которую та же Медведева ещё месяц назад окрестила "слабым звеном" своей команды, впервые в карьере выдаёт два четверных прыжка и едва недотягивает до золота финала Кубка России. Когда видишь такие ультрасложные трюки в исполнении юных фигуристок, кажется, что секрет успеха в этом виде спорта предельно прост: где Тутберидзе, там и успех. Медведева спустя два с половиной года это признала. Алёна, теперь твой ход.

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