"Бандитский Петербург" на льду: "наследник" Плющенко едет на ЧМ с легендарной песней

В последнее время фигурное катание буквально помешалось на сложных прыжках, и технические элементы из категории ультра-си действительно часто решают судьбу соревнований. Но ещё одним немаловажным фактором, помогающим составить общее впечатление о программе фигуриста, является музыка, под которую он катается. У тех, кто смотрит только Олимпиады, возможно, сложилось ложное впечатление, что саундтреками выступлений спортсменов являются только классические композиции вроде балетных "Кармен" или "Болеро". Но это далеко не так. Например, одна из величайших программ в истории фигурного катания — "Зима" Алексея Ягудина — была поставлена под песню Wintersun никому особо не известного австралийско-британского струнного квартета Bond, которую хореограф Николай Морозов случайно нашёл в музыкальном киоске где-то в США.

А вот главный соперник Ягудина Евгений Плющенко в том же 2002 году придумал кататься под русскую, но весьма неожиданную классику. Тогда ещё совсем молодой спортсмен настолько впечатлился сериалом "Бандитский Петербург", что решил взять музыку из него для своего выступления. К тому же на носу было 300-летие Санкт-Петербурга — отличный повод для трибьюта городу, в котором фигурист жил с 11 лет.

Но просто так взять музыку и начать под неё кататься было невозможно. Речь шла о произвольной программе, а там обычно используют своеобразные нарезки из-за необходимости подстроить музыку под прыжки, дорожки и вращения, которые фигурист обязан представить в своём выступлении. Поэтому Плющенко и Мишин пришли к Игорю Корнелюку с просьбой помочь им создать адаптированную версию специально для льда. Найти композитора было нетрудно: он, как и Плющенко, жил на Петроградке, и они частенько встречались на улице. Вот только музыкант и представить не мог, что его творение однажды может перекочевать из телевизора в большой спорт.

— Переделывать ненавижу, просто ненавижу. Я отношусь к тем полководцам, которые если не взяли крепость, то махнули на неё рукой, не держат её в осаде и идут брать другую. Я фаталист: что вышло, то вышло. Переделывать — не моё. Но получилось, что я всю музыку подточил под конёк Жени. Когда отдавал ему в последний раз — по-моему, шестой, — сказал: "Женя, ты просто не имеешь права не взять золото. Хотя бы в память о моём подвиге. Я делал то, чего не делал никогда в жизни". И я очень горжусь, что в золотой медали Жени есть частичка моего труда, — рассказывал Корнелюк в интервью Sports.ru.

В итоге Корнелюку удалось сделать то, что от него просили Мишин и Плющенко. Получившееся попурри идеально подходило и под вихревые дорожки шагов, и под плавные переходы между элементами, и под четверные прыжки. А сам Плющенко, который был большим фанатом сериала, просто кайфовал от своей программы, которую так и назвал — "300 лет Санкт-Петербургу". Особенно символичным получился финал Гран-при — один из главных международных стартов сезона, который тогда как раз проходил в Северной столице: Плющенко просто не мог там не победить.

Однако выбор композиции Евгения поняли не все. Если для иностранцев "Город, которого нет" — это просто красивая мелодия, то для российского зрителя песня ассоциировалась не только с ламповыми девяностыми, но и с беззаконием, которое творилось в те годы и как раз отображено в сериале. Это как если кататься под главную тему из "Бригады" композитора Алексея Шелыгина: музыка-то хороша, но вот подтекст у неё сомнительный. Плющенко и Мишина критиковали за дурновкусие, но это не мешало им побеждать: Евгений в том сезоне выиграл финал Гран-при, а также чемпионаты Европы и мира. Причём континентальное первенство тогда проходило в шведском городе Мальмё, и это очень символично. Ведь сейчас, почти двадцать лет спустя, в той же стране пройдёт чемпионат мира, и на нём снова будет звучать "Бандитский Петербург".

Всё дело в том, что в финале Кубка России по фигурному катанию произошла сенсация. Пока все вокруг размышляли, кто же всё-таки победит (Алиев, Игнатов или Кондратюк), золото взял да и забрал 17-летний Семененко. Тоже Евгений и тоже ученик Алексея Мишина. И он тоже, как вы уже догадались, катается под музыку из "Бандитского Петербурга".

В том, что парень талантливый, никто и не сомневался: другие к Мишину и не попадают. Но в триумф Семененко в этом сезоне мало кто мог поверить, ведь на чемпионате России в декабре 2020 года он занял всего лишь 11-е место. А тут выстрелил. После победы на первенстве среди юниоров стал лучшим в финале Кубка России. Возможно, юному спортсмену помогла и музыка: он сам выбрал песню "Город, которого нет" и назвал эту программу посвящением Плющенко.

Я сам настоял, чтобы взяли музыку из "Бандитского Петербурга", под которую когда-то выступал Евгений Плющенко. Эту программу я посвятил Жене — ученику Алексея Николаевича и Татьяны Николаевны Мишиных Евгений Семененко Участник чемпионата мира 2021 года

Неожиданная победа Семененко дала ему путёвку в сборную России, и федерация не стала придумывать никаких закрытых прокатов. Именно Евгений будет представлять нашу страну на чемпионате мира в Стокгольме. А это значит, что Швеция (да и весь мир) снова услышит музыку из "Бандитского Петербурга". Игорь Корнелюк доволен.

То, что ещё один ученик Алексея Мишина взял эту музыку, — приятно. Понимаете, наступает приятный момент, когда то, что ты делаешь, начинает принадлежать народу Игорь Корнелюк Композитор

Удастся ли Семененко снова сделать эту музыку победной и повторить путь знаменитого тёзки — узнаем совсем скоро. Чемпионат мира в Швеции стартует 22 марта.

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