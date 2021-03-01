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Путин поздравил Большунова с золотом чемпионата мира

Спортсмен принёс первую медаль российской команде на первенстве в Оберстдорфе.

1 марта 2021, 18:23
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И, конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране", — отметил президент.

Глава государства пожелал 24-летнему спортсмену здоровья, благополучия и новых успехов.

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Напомним, Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира в скиатлоне. При этом его медаль стала первой для российской команды на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Днём позже 24-летний лыжник занял третье место в командном спринте в паре с Глебом Ретивых.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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