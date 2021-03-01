Турок нанял киллеров для убийства сбежавшей в Сибирь с двумя детьми русской жены

В одном из аэропортов Москвы полицейские задержали трёх подозреваемых в вооружённом нападении на жительницу Красноярска. Её "заказал" собственный супруг, который проживает в Турции, сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Среди подозреваемых оказались граждане Казахстана 29 и 30 лет и один 39-летний гражданин России. По предварительной версии, житель Турции "заказал" им свою 30-летнюю жену, которая, по словам самой женщины, вывезла их общих детей в Красноярск на постоянное проживание без согласия мужчины. Это послужило мотивом мести супруга.

Подозреваемые прибыли в Красноярск, проникли на ЗАТО Железногорск и выследили её у детского сада. Один из мужчин ударил её ножом. Им обещали от 10 до 30 тысяч долларов, в зависимости от роли. Женщина была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, её спасли врачи. Нападавших же задержали в аэропорту Домодедово при попытке вылететь за границу.

Напомним, что в Москве ранее задержали пятерых человек, которые причастны к убийству 30-летней девушки-хореографа на юго-западе столицы.

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