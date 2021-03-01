Тайный заговор мировых элит: в Госдуме объяснили, кто захотел отправить в тюрьму Николя Саркози

Приговор экс-президенту Франции Николя Саркози может создать опасный прецедент. По мнению депутата Госдумы Антона Морозова, таким образом мировая элита может начать избавляться от неугодных политиков.

"Я думаю, что Саркози просто стал неугоден каким-то мировым правящим элитам. Возможно, даже в Америке или других странах. И, по сути, с ним таким образом просто расправились, чтобы навсегда отстранить от власти. К сожалению, иногда такие процедуры практикуются", — сказал он в беседе с Лайфом.

По словам депутата, реальный срок, пускай даже и для бывшего главы государства, является беспрецедентным случаем. Морозов добавил, что у международного сообщества судебный процесс вызывал много вопросов, так как известная сегодня информация об этом деле "говорит о том, что обвинения высосаны из пальца".

Между тем, как сообщал Лайф, реальный срок Саркози может быть изменён на домашний арест. Для этого дело должен рассмотреть отдельный судебный представитель по вопросам свободы и содержания под стражей.

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