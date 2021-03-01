BFM TV: Осуждённому Саркози могут заменить тюрьму на "домашнее заключение"
Бывший президент Франции сможет отбывать наказание в виде одного года заключения у себя дома, если такое решение примет судебный представитель по вопросам свободы и содержания под стражей.
Фото © Getty Images / Kiran Ridley
Французский политик и государственный деятель Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, сможет отбывать наказание не в тюрьме, а у себя дома. По крайней мере, об этом сообщает телеканал BFM TV.
Журналисты выяснили, что за экс-президентом могут установить электронное наблюдение. В этом случае он сможет оставаться на свободе, не покидая пределов своего дома в пригороде французской столицы. Согласуют ли Саркози указанные послабления, будет решать отдельный судебный представитель по вопросам свободы и содержания под стражей.
Как уже писал Лайф, в декабре 2020 года прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози к четырём годам лишения свободы, из них к двум в тюрьме. Дело в отношении политика было возбуждено из-за якобы финансирования его предвыборной кампании в 2007 году на средства наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Следователи пришли к выводу, что Саркози получил от миллиардерши 150 тысяч евро наличными, в то время как кандидатам в президенты Франции запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.
Лента новостей
Оскорбляет, названивает и угрожает убить: жительница Подмосковья пожаловалась на преследования бывшего ухажёра
сегодня в 15:55
В Тверской области завели дело на браконьеров, задушивших беременную лосиху голыми руками
сегодня в 15:48
Пашинян попросил у народа Армении прощения за все допущенные ошибки
сегодня в 15:38
Выбор редакции
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы
Прокуратура Франции запросила четыре года тюрьмы для экс-президента Николя Саркози
Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении
Пенсионерку насмерть придавило вывеской продуктового магазина в Нижнем Новгороде
Турчак спрогнозировал обновление половины партийного списка "Единой России"
Комментариев: 0