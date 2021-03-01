BFM TV: Осуждённому Саркози могут заменить тюрьму на "домашнее заключение"

Французский политик и государственный деятель Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, сможет отбывать наказание не в тюрьме, а у себя дома. По крайней мере, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Журналисты выяснили, что за экс-президентом могут установить электронное наблюдение. В этом случае он сможет оставаться на свободе, не покидая пределов своего дома в пригороде французской столицы. Согласуют ли Саркози указанные послабления, будет решать отдельный судебный представитель по вопросам свободы и содержания под стражей.

Как уже писал Лайф, в декабре 2020 года прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози к четырём годам лишения свободы, из них к двум в тюрьме. Дело в отношении политика было возбуждено из-за якобы финансирования его предвыборной кампании в 2007 году на средства наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Следователи пришли к выводу, что Саркози получил от миллиардерши 150 тысяч евро наличными, в то время как кандидатам в президенты Франции запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

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