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BFM TV: Осуждённому Саркози могут заменить тюрьму на "домашнее заключение"

Бывший президент Франции сможет отбывать наказание в виде одного года заключения у себя дома, если такое решение примет судебный представитель по вопросам свободы и содержания под стражей.

1 марта 2021, 15:57
<p>Фото © Getty Images / Kiran Ridley</p>

Фото © Getty Images / Kiran Ridley

Французский политик и государственный деятель Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, сможет отбывать наказание не в тюрьме, а у себя дома. По крайней мере, об этом сообщает телеканал BFM TV.

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Журналисты выяснили, что за экс-президентом могут установить электронное наблюдение. В этом случае он сможет оставаться на свободе, не покидая пределов своего дома в пригороде французской столицы. Согласуют ли Саркози указанные послабления, будет решать отдельный судебный представитель по вопросам свободы и содержания под стражей.

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Как уже писал Лайф, в декабре 2020 года прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози к четырём годам лишения свободы, из них к двум в тюрьме. Дело в отношении политика было возбуждено из-за якобы финансирования его предвыборной кампании в 2007 году на средства наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Следователи пришли к выводу, что Саркози получил от миллиардерши 150 тысяч евро наличными, в то время как кандидатам в президенты Франции запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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