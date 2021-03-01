Хоккей, который вы ждали: "Спартак" приглашает на матчи с ЦСКА

Московский "Спартак", один из самых легендарных отечественных клубов с 75-летней историей, приглашает москвичей и гостей столицы погрузиться в атмосферу большого хоккея. Своих соперников "Спартак" принимает на самой современной столичной арене в "Парке легенд", где созданы максимально комфортные условия для отличного времяпрепровождения как взрослых, так и детей. К услугам болельщиков удобная транспортная доступность, многоуровневая парковка, многочисленные фуд-корты, магазины клубной атрибутики, разнообразные развлечения в фойе арены и большая шоу-программа.

7 и 9 марта на арене в "Парке легенд" пройдут матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где встретятся лицом к лицу популярные московские клубы — "Спартак" и ЦСКА. Олег Знарок против Игоря Никитина, Сергей Широков против своей бывшей команды, лучший бомбардир красно-белых Йори Лехтеря против лидера армейцев Брендана Лайпсика. Игры, в которых эмоции будут бить через край, игры, в которых будут трещать борта, а хоккеисты будут отчаянно сражаться за победу.

Фото © ХК "Спартак"

Болельщики смогут не только увидеть напряжённые матчи, но и уйти домой с памятными подарками. На каждой домашней игре самым весёлым, самым креативным, самым танцующим зрителям "Спартак" дарит билеты в цирк и кино, наборы сладких угощений и даже целый ящик замечательного игристого вина.

Москва. Арена "Парк легенд" (ст. м. "Автозаводская", МЦК "ЗИЛ"). Расписание матчей 7 марта. "Спартак" — ЦСКА, начало в 17:00.

9 марта. "Спартак" — ЦСКА, начало в 19:30.

Билеты доступны на сайте tickets.spartak.ru

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