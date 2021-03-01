В Тверской области завели дело на браконьеров, задушивших беременную лосиху голыми руками

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по факту жёсткого убийства лосихи. Видео © Следственное управление СК России по Тверской области

Следственный отдел СК России по Тверской области возбудил уголовное дело по факту убийства беременной лосихи браконьерами, ужаснувшего общественность. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В период с 23 по 26 февраля текущего года несколько лиц, предварительно договорившись между собой, <...> совершили незаконную охоту добычи одной особи дикого животного — лося (самки). Возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконной охоты (ч. 2 ст. 258 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данной статье предусматривается лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. В управлении уточнили, что в результате действий браконьеров государству был нанесён ущерб в размере 400 тысяч рублей. Расследование продолжается. Следователи разбираются в обстоятельствах случившейся трагедии.

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