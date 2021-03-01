Пашинян попросил у народа Армении прощения за все допущенные ошибки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване извинился перед всеми армянами за ошибки своего правительства. Он также пообещал извлечь уроки из допущенных оплошностей.

"Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении, у всех армян диаспоры, у всех граждан Арцаха попросить прощения за все допущенные мной ошибки", — обратился Пашинян к собравшимся.

Премьер заявил, что он и его правительство допустили ошибки при попытке оправдать народную любовь. Чиновники хотели сделать всё точно и идеально, но поиски этого совершенства, подчеркнул премьер, приводили к бездеятельности. Иногда властям нужно было выбирать между плохим и худшим, и они отказывались делать такой выбор, отметил Пашинян.

Напомним, после неосторожного высказывания Пашиняна о российских "Искандерах" заместитель начальника Генштаба высмеял премьера, после чего был отправлен в отставку. Освободить свою должность председатель правительства предложил и самому главе Генштаба вооружённых сил. Соответствующее предложение было направлено президенту Армении Арменом Саркисяном, но тот подписывать указ отказался. После этого оппозиция страны потребовала отставки премьер-министра.

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