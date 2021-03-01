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"Стресс и хейт всему виной": Боня рассказала о скандале на съёмках шоу с Анной Седоковой

Экс-участница "ВИА-гры" очень болезненно восприняла высказывание о том, что все её дети от разных мужей.

1 марта 2021, 15:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">victoriabonya</a>, <u><a href="https://www.instagram.com/anna__sedakova__/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna__sedakova__</a></u></p>

Фото © Instagram / victoriabonya, anna__sedakova__

Бывшая участница "Дома-2", инста-дива Виктория Боня рассказала, что на самом деле произошло на съёмках теле-шоу с участием Анны Седоковой. Ранее Лайф писал, что певица со скандалом покинула студию из-за обсуждений её личной жизни.

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Боня рассказала, что экс-участница "ВИА-Гры" очень эмоционально отреагировала на сюжет, посвящённый её старым отношениям. В частности, Седокову задело замечание, что её дети рождены от разных мужчин. Однако этот факт, по словам собеседницы Лайфа, не смутил никого, кроме самой певицы.

"Анна уже переживала этот стресс и хейт на тематику того, что она была много раз замужем, что у неё дети от разных мужей. Именно это и вызвало у неё такие ощущения. На самом деле, не было какого-то предвзятого видео-сюжета. Я даже там об этом Ане сказала: "Ань, на самом деле, все нормально". По крайней мере, так выглядело со стороны", — поведала Боня.

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Тем не менее, по словам инста-дивы, переживания Седоковой можно понять: хейт в соцсетях она восприняла слишком близко к сердцу.

Напомним, что экс-участница "ВИА Гры" трижды была замужем, каждый раз без оглядки на карьеру рожала ребенка и, если чувствовала, что любовь проходит, никогда не боялась менять свою жизнь и идти дальше. В сентябре прошлого года Анна Седокова и её бойфренд Янис Тимма тайно поженились после нескольких месяцев помолвки.

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Отношения Седоковой и Тиммы начались в прошлом году. Тогда спортсмен ещё был женат, из-за чего на певицу обрушился град проклятий со стороны. Однако пара перестала обращать внимание на критику и смогла преодолеть конфликты. Спустя год отношений спортсмен сделал Седоковой предложение руки и сердца.

Авторы
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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