В Петербурге начали появляться тёплые домики для уличных котов

По всему Санкт-Петербургу начали появляться тёплые домики для уличных кошек. Одно из таких жилищ неравнодушные горожане построили в одном из дворов Васильевского острова. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Домики бывают в двух вариантах: закрытые или похожие на кормушки. Первый тип является тёплым сооружением, обогревающим внутреннюю часть, словно термос. Если кошка привыкла к такому домику, то жилище можно завесить шторкой. Это помогает сберечь дополнительное тепло.

Цель инициативы, как рассказал автор проекта Никола Чудаков, это помощь бездомных животным и привлечение внимания общественности к их проблемам. Нередко бывает такое, что подвалы домов, где обычно гнездятся кошки, находятся под замком. Также большой проблемой являются другие животные, поскольку они могут претендовать на кошачий корм.

Руководитель одного из приютов для животных ранее рассказала о том, как зимой помочь бездомным собакам и кошкам.

Авторы