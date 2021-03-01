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Певица Tatarka рассказала, что несколько раз спасала жизнь Эльдару Джарахову

Свидетелем такой ситуации однажды стал Ильич из Little Big.

1 марта 2021, 14:43

Известная музыкальная исполнительница Tatarka — в миру Ира Смелая — рассказала, что несколько раз спасала жизнь блогеру Эльдару Джарахову. У него гипогликемия, которая сопровождается приступами. Во время таких случаев певица и оказывалась рядом.

"Я ему жизнь спасала несколько раз от гипогликемии. Он же диабетик у нас. Рядом оказывалась в тот момент, когда он мог коньки отбросить. Мы не знали, что ему доза инсулина нужна, поэтому клали ему в рот сахар, мёд, всякие сладости, а потом он уже в себя приходил и сам себе делал укол", — объяснила Смелая в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак".

Однажды один из приступов случился в тот момент, когда рядом со Смелой был её муж — лидер группы Little Big Илья Прусикин (Ильич). Музыкант не растерялся, но, решив, что у Джарахова инсульт, начал громко спрашивать его имя и просить улыбнуться. Певица же была настолько шокирована, что забыла номер скорой.

Вокалистка Little Big выложила жаркие фото с отдыха, куда вскоре после развода прилетел Илья Прусикин

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Напомним, солистка Little Big Софья Таюрская ранее опубликовала свою фотографию с обручальным кольцом на пальце.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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