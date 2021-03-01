Кардашьян показала такое откровенное фото после разрыва, что всем стало понятно — она уже в поиске

Брюнетка распустила длинные волосы, спадающие до талии, и похвасталась бёдрами и ягодицами, которые стали её визитной карточкой. При этом пользователи, которым Ким сначала показалась полностью обнажённой, всё же разглядели на ней прозрачные капроновые колготки.

Жаркое фото появилось после того, как Ким подала на развод с отцом её четырёх детей — рэпером Канье Уэстом. Супруги почти семь лет прожили в браке, до которого два года встречались. И подписчики не могли не упомянуть этот факт. Помимо комплиментов Ким получила ещё и порцию негатива и шуток. Юзеры писали, что по столь пикантному кадру сразу понятно, что брюнетка лишилась мужчины. А некоторые и вовсе отметили, что в таком возрасте светской львице стоит вести себя скромнее, ведь у неё растут дочки.