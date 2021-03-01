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Кардашьян показала такое откровенное фото после разрыва, что всем стало понятно — она уже в поиске

Знаменитая брюнетка не стала долго переживать, продемонстрировав, чего лишился Канье Уэст.

1 марта 2021, 12:53

Фото © Instagram / kimkardashian

40-летняя инста-дива Ким Кардашьян снова смутила поклонников откровенным фото, которое выложила в "Инстаграм". Звезда реалити-шоу позировала на фоне циновки, прикрыв голый пышный бюст руками и гордо глядя в камеру.

Фото © Instagram / kimkardashian

Фото © Instagram / kimkardashian

Брюнетка распустила длинные волосы, спадающие до талии, и похвасталась бёдрами и ягодицами, которые стали её визитной карточкой. При этом пользователи, которым Ким сначала показалась полностью обнажённой, всё же разглядели на ней прозрачные капроновые колготки.

Фото © Instagram / kimkardashian

Фото © Instagram / kimkardashian

Жаркое фото появилось после того, как Ким подала на развод с отцом её четырёх детей — рэпером Канье Уэстом. Супруги почти семь лет прожили в браке, до которого два года встречались. И подписчики не могли не упомянуть этот факт. Помимо комплиментов Ким получила ещё и порцию негатива и шуток. Юзеры писали, что по столь пикантному кадру сразу понятно, что брюнетка лишилась мужчины. А некоторые и вовсе отметили, что в таком возрасте светской львице стоит вести себя скромнее, ведь у неё растут дочки.

Итак, ты теперь одна?

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Всегда можно понять, когда Ким одинока

richcityimages

Фото © Instagram / kimkardashian

Фото © Instagram / kimkardashian

У тебя же есть дочки, веди себя прилично

nada_taha28

Извини, но вынужден сказать, что ты состарилась

powerofuterny

По информации источников TMZ, процедура развода должна пройти безболезненно. Ким попросила о физической и юридической опеке над четырьмя детьми, и Канье не был против.

Троих детей исключили из школы, когда увидели, какими фото их мать привлекает в Сети мужчин

Троих детей исключили из школы, когда увидели, какими фото их мать привлекает в Сети мужчин

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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