"Хорошо себя чувствовала": Соседей шокировала смерть экс-участницы группы Little Big
Жительница дома, где артистку нашли мёртвой, рассказала о последней встрече с Кастельянос.
Фото © Instagram / annakast
Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос была человеком с постоянной улыбкой, позитивной и хозяйственной. 38-летняя артистка не жаловалась на проблемы со здоровьем, поэтому для соседок её смерть стала настоящим шоком.
"Очень хороший человек, она всегда позитивная была. Всегда с улыбкой приходила: она вообще, в принципе, эмоциональный человек была. Я ничего плохого сказать про неё не могу, только хорошее. Последний раз, когда я её встречала, это было в том году, она нормальная была, хорошо себя чувствовала. Для меня это (смерть Кастельянос. — Прим. ред.) было шоком", — рассказала одна из соседок Кастельянос телеканалу "360".
Слова девушки подтвердила ещё одна жительница дома, где 38-летнюю артистку нашли мёртвой. По словам собеседницы телеканала, Кастельянос была доброй и хозяйственной. При этом она много работала и была владелицей собственного тату-салона.
Напомним, Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. В последнее время 38-летняя актриса жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Правоохранители сначала заподозрили, что экс-участницу группы Little Big могли убить. Но позже версия о насильственной смерти была опровергнута результатами вскрытия. В СУ СК РФ по Санкт-Петербургу проводят проверку по факту смерти Анны Кастельянос.
Выбор редакции
Little Big — о смерти Анны Кастельянос: Ты будешь вечна в наших клипах
Парень сгорел со стыда, увидев записку насчёт его интимной жизни, которую оставили соседи
Лёг на дно: как живёт и чем занимается главный подозреваемый по делу об убийстве Влада Листьева
Президент Армении встретился с Пашиняном
ФАС начала проверку из-за роста цен на курицу и яйца
Комментариев: 0