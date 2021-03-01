"Хорошо себя чувствовала": Соседей шокировала смерть экс-участницы группы Little Big

"Очень хороший человек, она всегда позитивная была. Всегда с улыбкой приходила: она вообще, в принципе, эмоциональный человек была. Я ничего плохого сказать про неё не могу, только хорошее. Последний раз, когда я её встречала, это было в том году, она нормальная была, хорошо себя чувствовала. Для меня это (смерть Кастельянос. — Прим. ред.) было шоком", — рассказала одна из соседок Кастельянос телеканалу "360".