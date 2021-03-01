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"Хорошо себя чувствовала": Соседей шокировала смерть экс-участницы группы Little Big

Жительница дома, где артистку нашли мёртвой, рассказала о последней встрече с Кастельянос.

1 марта 2021, 12:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/annakast/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">annakast</a></p>

Фото © Instagram / annakast

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос была человеком с постоянной улыбкой, позитивной и хозяйственной. 38-летняя артистка не жаловалась на проблемы со здоровьем, поэтому для соседок её смерть стала настоящим шоком.

"Очень хороший человек, она всегда позитивная была. Всегда с улыбкой приходила: она вообще, в принципе, эмоциональный человек была. Я ничего плохого сказать про неё не могу, только хорошее. Последний раз, когда я её встречала, это было в том году, она нормальная была, хорошо себя чувствовала. Для меня это (смерть Кастельянос. — Прим. ред.) было шоком", — рассказала одна из соседок Кастельянос телеканалу "360".

Слова девушки подтвердила ещё одна жительница дома, где 38-летнюю артистку нашли мёртвой. По словам собеседницы телеканала, Кастельянос была доброй и хозяйственной. При этом она много работала и была владелицей собственного тату-салона.

"Тихий убийца": экс-участница Little Big Анна Кастельянос умерла от той же болезни, что и Децл

"Тихий убийца": экс-участница Little Big Анна Кастельянос умерла от той же болезни, что и Децл

Напомним, Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. В последнее время 38-летняя актриса жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Правоохранители сначала заподозрили, что экс-участницу группы Little Big могли убить. Но позже версия о насильственной смерти была опровергнута результатами вскрытия. В СУ СК РФ по Санкт-Петербургу проводят проверку по факту смерти Анны Кастельянос.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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