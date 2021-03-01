Юлия Савичева рассказала, почему провалилась на Евровидении

Певица Юлия Савичева рассказала о причинах своего провала на Евровидении в 2004 году. Исполнительница считает, что номер был достаточно сложным, а она была слишком неопытна, чтобы справиться с возникшими трудностями.

Певица поведала, что танцоры, с которыми она проводила выступление, слишком сильно намазали её краской. Из-за этого у неё возникли страхи о падении и последующем провале.

"Конечно же, это сказалось на голосе и моём внутреннем состоянии. Я зажалась, соответственно, зажались и связки, голос задрожал. В таком состоянии я находилась до конца выступления — маленькая испуганная девочка. И не знаю, что было бы хуже: моё падение, после которого я бы обязательно встала и продолжила выступать, или мой испуг и трясущийся голос", — цитирует Савичеву портал "Дни.ру".

Несмотря на огромный шквал критики общественности, для Савичевой это выступление стало настоящей школой жизни. Певицу поддержали на последующих концертах по всей России, и всё это вселило в неё надежду и дополнительные силы.

Юлия Савичева — российская эстрадная певица, бывшая участница "Фабрики звёзд — 2" и Евровидения-2004, обладательница нескольких "Золотых граммофонов" и других музыкальных наград. Удостоена медали "За веру и добро". К 2020 году певица выпустила пять студийных дисков, снялась в нескольких художественных фильмах и сериалах ("Не родись красивой" и "Первая любовь"), озвучила несколько персонажей мультипликационных фильмов ("Как поймать перо жар-птицы" и "Три богатыря"). Больше информации о певице на сайте uznayvse.ru.

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