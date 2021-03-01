От всемирной славы к забвению: как погибшая экс-участница Little Big спасалась после ухода из группы
Тело артистки нашли сегодня в собственной квартире. По информации источника Лайфа, её смерть могла быть насильственной.
38-летняя Анна Кастельянос, которую обнаружили мёртвой в её квартире в Санкт-Петербурге, смогла добиться пика популярности после того, как приняла участие в нескольких первых проектах Little Big. Вместе с Ильёй Прусикиным и другими она стояла у истоков группы и смогла прославиться на весь мир. Однако после ухода девушке пришлось довольствоваться малым — сначала редкими появлениями на телевизионных шоу, а затем и полным отсутствием работы.
Вместе с группой Анна гастролировала по России и Европе, снимаясь в сумасшедших клипах и записывая новые хиты. Девушка с её маленьким ростом стала визитной карточкой Little Big, и фанаты мечтали сфотографироваться с кумиром. Однако на пике своей популярности Анна приняла решение уйти.
В это же время Анна Кастельянос работала в школе, и родителям её учеников не понравилась новая подработка женщины. Поэтому артистка покинула группу, однако и в учебном заведении она не задержалась. После этого Анна продолжила свою деятельность в сфере развлечений и открыла свой тату-салон, где работала управляющей.
На волне популярности Little Big её заваливали заказами и звали на телевидение. Она снималась в выпусках "Мужского / Женского", приняла участие в передаче "Четыре свадьбы" на телеканале "Пятница", где рассказала, как устроить кубинскую свадьбу за 30 тыс. рублей, а также появлялась в различных телешоу. Также она снималась и у блогеров, например, в одном из стримов печально известного Mellstroy она вела конкурс для участников.
Но постепенно мировая слава артистки начала утихать — всё меньше поклонников писало ей на английском языке, а количество подписчиков в соцсетях оставляло желать лучшего. Она всё реже делилась новостями и постепенно перестала выкладывать какие-либо фото. С бывшими коллегами из Little Big Анна, судя по всему, не поддерживала связь. И они пока никак не отреагировали на смерть своей бывшей участницы.
С годами болезнь артистки — ахондроплазия, при которой длинные кости скелета не могут развиваться нормально, — всё чаще напоминала о себе. У женщины начались проблемы со здоровьем, и из-за больной спины она не могла больше вставать. Теперь ей во всём помогали волонтёры, которые в итоге и нашли её тело во время последнего визита.
Такие, как я, часто стесняются, прячутся, к сожалению. Я пришла в коллектив отчасти потому, что он был "про таких людей"... Хотела показать, что наша "необычность" — не помеха, не повод сидеть в четырёх стенах
WOW-stars
В Сеть слили фото, как выглядит теперь бывший парень Бузовой, которого заподозрили в липосакции
сегодня в 11:10
Седокова устроила скандал и демонстративно ушла с шоу, услышав, что говорят про её личную жизнь
сегодня в 09:44
"Это невозможно забыть": Блогерша Диденко высказалась о годовщине смерти мужа в бане от сухого льда
вчера в 13:44
Выбор редакции
"Тихий убийца": экс-участница Little Big Анна Кастельянос умерла от той же болезни, что и Децл
Приоткрытая дверь и ссадины: Экс-участница Little Big Анна Кастельянос могла быть убита
11-летняя дочка нашла своих родителей мёртвыми в подвале, где они хотели переболеть CoViD-19
Юлия Савичева рассказала, почему провалилась на Евровидении
В МИД заявили, что Россия ответит на новые санкции ЕС по Навальному
Комментариев: 0