От всемирной славы к забвению: как погибшая экс-участница Little Big спасалась после ухода из группы

38-летняя Анна Кастельянос, которую обнаружили мёртвой в её квартире в Санкт-Петербурге, смогла добиться пика популярности после того, как приняла участие в нескольких первых проектах Little Big. Вместе с Ильёй Прусикиным и другими она стояла у истоков группы и смогла прославиться на весь мир. Однако после ухода девушке пришлось довольствоваться малым — сначала редкими появлениями на телевизионных шоу, а затем и полным отсутствием работы.

Фото © Instagram / annakast

Вместе с группой Анна гастролировала по России и Европе, снимаясь в сумасшедших клипах и записывая новые хиты. Девушка с её маленьким ростом стала визитной карточкой Little Big, и фанаты мечтали сфотографироваться с кумиром. Однако на пике своей популярности Анна приняла решение уйти.

Фото © Instagram / annakast

В это же время Анна Кастельянос работала в школе, и родителям её учеников не понравилась новая подработка женщины. Поэтому артистка покинула группу, однако и в учебном заведении она не задержалась. После этого Анна продолжила свою деятельность в сфере развлечений и открыла свой тату-салон, где работала управляющей.

Фото © Instagram / annakast

На волне популярности Little Big её заваливали заказами и звали на телевидение. Она снималась в выпусках "Мужского / Женского", приняла участие в передаче "Четыре свадьбы" на телеканале "Пятница", где рассказала, как устроить кубинскую свадьбу за 30 тыс. рублей, а также появлялась в различных телешоу. Также она снималась и у блогеров, например, в одном из стримов печально известного Mellstroy она вела конкурс для участников.

Фото © Instagram / annakast

Но постепенно мировая слава артистки начала утихать — всё меньше поклонников писало ей на английском языке, а количество подписчиков в соцсетях оставляло желать лучшего. Она всё реже делилась новостями и постепенно перестала выкладывать какие-либо фото. С бывшими коллегами из Little Big Анна, судя по всему, не поддерживала связь. И они пока никак не отреагировали на смерть своей бывшей участницы.

Фото © Instagram / annakast

С годами болезнь артистки — ахондроплазия, при которой длинные кости скелета не могут развиваться нормально, — всё чаще напоминала о себе. У женщины начались проблемы со здоровьем, и из-за больной спины она не могла больше вставать. Теперь ей во всём помогали волонтёры, которые в итоге и нашли её тело во время последнего визита.

Такие, как я, часто стесняются, прячутся, к сожалению. Я пришла в коллектив отчасти потому, что он был "про таких людей"... Хотела показать, что наша "необычность" — не помеха, не повод сидеть в четырёх стенах Анна Кастельянос

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